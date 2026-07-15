ಮುಂಗಾರು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Published : July 15, 2026 at 8:21 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಸತತ ಎರಡು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಇತರೆಡೆ 32.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ 32.7 ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 2016ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. 2016ರ ಜುಲೈ 15ರಂದು 30.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2017ರ ಜುಲೈ 29ರಂದು 31.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2018ರ ಜುಲೈ 3ರಂದು 30.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2019ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು 31.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2020ರ ಜುಲೈ 23ರಂದು 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2021ರ ಜುಲೈ 21ರಂದು 32.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2022ರ ಜುಲೈ 21ರಂದು 30.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2023ರ ಜುಲೈ 2ರಂದು 30.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2024ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹಾಗೂ 2025ರ ಜುಲೈ 12ರಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ (37.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್), ಕಲಬುರಗಿ (38.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್), ರಾಯಚೂರು (38.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ 31.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ 33.2, ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 30.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ಆನೆಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ; ರೈತರ ಗೋಳು
ಈಶಾನ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಂದಿನ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಟ್ಟಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ್ನೇಯ ಕರಾವಳಿಯು ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಜನೆ ಇರುವುದನ್ನು ಐಎಂಡಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.