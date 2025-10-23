ETV Bharat / state

ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ - ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿದು ಮಾತನಾಡಲಿ: ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ

ನಾನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

MP Tejaswi Surya
ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 23, 2025 at 2:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: "ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿ" ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರದ ಹಾಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆಯೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ಅವರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲದಿರೋದು ಚಂದ್ರ. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿ. ಸೂರ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ಮಾತಾಡಲಿ. ನಾನು ಸಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ.‌ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

"ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತದ ವೈಖರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ರೋಡ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಕಿಮೀ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೇಪ್, ಮರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಬಾಲಕಿ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಕಂಪನಿ ಕೈತಪ್ಪುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​​ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

"ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫಂಡ್​ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ್ಯ ಆದಾಗ ಆದಾಯದ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ನೀವು ಕೊರತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗದ ಯೋಜನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಗುತ್ತೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ‌ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ.?. ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದರಿ ಬಿಟ್ರೆ, ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳೇ ಇದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಗ್ರಹಣ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಡಳಿತ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ವೇತನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಡೆ ಗಮನೆ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಟನೆಲ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ: "ಟನೆಲ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಟನೆಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಡಿಪಿಆರ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟನೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ. ಲಾಲ್​​ಬಾಗ್​ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಈ ಟನೆಲ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಡೆಯಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವಿರೋಧ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ. ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಟನೆಲ್ ಯೋಜನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನ ಆರು ಎಕರೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ಇಂಚು ಜಾಗವನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೀತಿದೆ, ಜನರೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಪಿಐಎಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

ಹುಕುಂ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು: ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದೇ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಕೂಡ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಹುಕುಂ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಕುಂ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. RSS ನ ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆ ಯಾರೇ ಅದನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸ್ವಾಗತ" ಎಂದರು.

ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಲಿ: "ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪೂರ್ವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?. ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಲಿ. ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪಗಳೇ ಬೇಡ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ -ಅಂಶ ಕೊಡಲಿ. ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದರೂ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಟು ನೇಷನ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ: ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, "1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಜಮೀನು ಮೇಲೂ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ, ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಸೀದಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಇದೆ? ವಿಭಜನೆ ಬಳಿಕವೂ ಟು ನೇಷನ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಏರಿಯಾ, ಯಾವುದು ಹಿಂದೂ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಸಂವಿಧಾ‌ನದಲ್ಲಿ. ಈ ಟು ನೇಷನ್, ಟು ಏರಿಯಾ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗದ ಹೊರತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ತಂದೆ ರಾಜಕೀಯದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪರ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

TAGGED:

BENGALURU
ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ
SIDDARAMAIAH PERSONAL CRITICISM
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
TEJASWI SURYA REACTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.