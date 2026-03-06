ETV Bharat / state

ಗ್ಯಾಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಭೇಟಿ: ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸೂಚನೆ

ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Gas cylinder
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 6, 2026 at 8:30 PM IST

ವರದಿ : ಪ್ರಕಾಶ್. ಜಿ. ಕೋಡಿಂಬಾಳ

ಕಡಬ / ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ : ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (LPG) ಬಳಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ವಿತರಕರು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸ್ಟವ್​, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಭೇಟಿ : ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ನಿಯೋಜಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಥಿತಿ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಲೀಕ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭಿಯಾನ : ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ LPG ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Household Consumer Verification Letter
ಗೃಹಪಯೋಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪತ್ರ (ETV Bharat)

ಏನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? : ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
LPG ಪೈಪ್‌ (ಹೋಸ್) ಹಳೆಯದಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯೇ?. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?. ಸ್ಟವ್ ಬರ್ನರ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿವೆಯೇ, ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? : ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ : ಕೆಲವೆಡೆ ನಕಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ವರದಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದವರೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪರಿಶೀಲಕರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ದರ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಟವ್​, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ : ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

