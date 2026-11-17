ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಟೇಕ್-ಆಫ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 9:32 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (IXE) ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನವೊಂದು ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬೇ(ಮೂಲಸ್ಥಾನ)ಗೆ ಮರಳಿದ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ (ನ.16) ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 229 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6:05ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಟೇಕ್-ಆಫ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೈಲಟ್ಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇ-ಗೆ ಮರಳಿ ತರಲಾಯಿತು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡವು ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನವನ್ನು 'ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್' (AOG - ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹಾಜರಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 229 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪೈಕಿ 34 ಮಂದಿ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳವಾರ (ನ.17) 12:10 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಸಹಜ ವೇಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳು 2,330 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರನ್ವೇಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ (ಶೇ.50) ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು, ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್-ಆಫ್ಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ರನ್ವೇಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು, ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವರದಿಗಳು ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಟೇಕ್-ಆಫ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿಖರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
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