ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೌಶಲ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್​, ಫಿಶಿಂಗ್​, ವೆಬ್​ ಡಿಸೈನಿಂಗ್​, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್​ ಸೇರಿ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​​​​​ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್​​​​​​ ಆಫ್​​​​​​​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್​​​​​​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವತಿಯಿಂದ 'ಟೆಕ್​​ ಯುವ 2026' ತಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಟೆಕ್​​ ಯುವ 2026' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 9, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
ಮಂಗಳೂರು: ಸೈಬರ್​​​​​​​​​​​​​​ ಭದ್ರತಾ ಜಾಗೃತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​​​​​ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್​​​​​​ ಆಫ್​​​​​​​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಆ್ಯಂಡ್​​​​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 'ಟೆಕ್​​ ಯುವ 2026' ತಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್​, ಫಿಶಿಂಗ್​, ವೆಬ್​​ ಡಿಸೈನಿಂಗ್​, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್​ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡಿಪ್ಲೋಮ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಂತ್ರಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2013ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಟೆಕ್ ಯುವ ಉತ್ಸವವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ದಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್​, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್​ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎರರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, ವೆಬ್​ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೋಡಿಂಗ್​ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಪಿಚ್​, ಐಡಿಯಥಾನ್​, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಬೇಟ್, ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ರೋಬೋ ಸೋಕರ್, ಲೈನ್ ಫಾಲೋವರ್, ಕ್ಯಾಡ್ ಬಾಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು.

'ಟೆಕ್​​ ಯುವ 2026' (ETV Bharat)

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಟಲ್​, ಜ್ಯಾಮ್​, ಡಾಡ್ಜ್​ ಬಾಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಯುನಿಫೈ ಸಿಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೀಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫಿಸರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೈಬರ್ ಅಪಾಯಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೀನ್ ಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಟೆಕ್ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎನ್.ವರ್ಣೇಕರ್, ಟೆಕ್ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಂತ್ರಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ನೇಹಾ ರೀಶಲ್ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ , ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟೆಕ್ ಯುವ‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಾವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಲವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಟ್ ಎಂಬ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳ ಬಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೆಕ್​ ಯುವ 2026 ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.

