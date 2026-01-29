ಕೇವಲ ₹500 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟೆಕ್ಕಿ!
ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 29, 2026 at 12:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ 500 ರೂ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು 2.32 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಕಳಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ನಂಬಿದ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಟೆಕ್ಕಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸದ್ಯ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದೂರುದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದ ವಂಚಕರು, ಸಂಚಾರ ದಂಡ 500 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಲಿಂಕ್ವೊಂದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದ ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಿವಿವಿ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ ಪಾವತಿಸಿದಾಗ 2.23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಕರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ದೂರುದಾರರು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಹಿಸಬೇಕಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
- ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಕಳಿಸುವ ಸಂದೇಶ, ಲಿಂಕ್, ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರಿ.
- ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಒಟಿಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
- ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ.
ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಹೇಗೆ? ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ (ಕೆಎಸ್ಪಿ) ಆ್ಯಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತೆರಳಿ, ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಹೊಸ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
