ಭಿನ್ನಗೊಂಡ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಿ ; ಟೀಂ‌ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯ

ಟೀಂ‌ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 2:46 PM IST

ಮೈಸೂರು : ನಗರದ ಅರಳಿಮರ, ಉದ್ಯಾನದ ಆಸು ಪಾಸುಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿರುವ ಹಳೆಯ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ತೋಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದಿದೆ.

ಹೌದು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು ಹಳೆಯದಾದರೆ ಅಥವಾ ಒಡೆದು ಹೋದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಶುಚಿತ್ವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಗೋಕುಲ್‌ ಗೋವರ್ಧನ್‌ ಅವರು ದೇವರ ಫೋಟೋ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡವು, ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಳೆಯ ದೇವರ ಪೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಟೀಂನ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡ (ETV Bharat)

ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಗ್ರಹ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ: ಕಳೆದ ಎರಡು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡವು ಈ ಭಾನುವಾರ ಎನ್. ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ನಾನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹಳೆಯ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದರು.

200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಭಗ್ನಗೊಂಡ ದೇವರ ಪೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ವಿನೂತನವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ದೇವರ ಫೋಟೋ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡ (ETV Bharat)

ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ: ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ್ ಗೋವರ್ಧನ್, ಕಿರಣ್ ಜೈರಾಮ್ ಗೌಡ, ಅನಿಲ್ ಜೈನ್, ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಮನೋಹರ್, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ರಾಮಪ್ರಸಾದ್, ಮುರಳಿ, ಯತೀಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಹೇಮಂತ್ ಸಿ. ಗೌಡ, ಬಸವರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಸುನೀಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹುಣಸೂರು, ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಮನೋಜ್, ಧರ್ಮೆಂದ್ರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಮೇಶ್, ಚಂದನ್, ಭುವನೇಶ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಉಮಾ, ಸಹನಾ, ಸುಕೃತ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಪುಟಾಣಿ ಮಿನುಗು ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳ ನಿಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು.

ದೇವರ ಫೋಟೋ ವಿಲೇವಾರಿಯ ನಂತರ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ: ಈ ಕುರಿತು ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಗೋಕುಲ್‌ ಗೋವರ್ಧನ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆ ವಾರ ಶಾಂತಲಾ ಥಿಯೇಟರ್​ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ವಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಯೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರುವ ಯೋಗ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 1700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ‌ '' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

