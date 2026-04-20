ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಯಕ: ದಶಕದಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಗಿಡನೆಟ್ಟ ಟೀಂ ಮೈಸೂರು
ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಮೈಸೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ಗಿಡ ನೆಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 20, 2026 at 11:02 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದ ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ದಶಕದಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಹಸಿರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡನೆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಯಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿ ಚಿಗುರಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 46 ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡವು 2014 ರಿಂದ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳದೇ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ತಂಡ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ, ಟೀಮ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 700 ರೂ. ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಡಗಳ ನೀರಿಗೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕಾರ, ದಾನಿಗಳ ನೆರವು: ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳು, ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಆಚರಣೆಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ಹಾಕಿ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯ: ಟೀಂ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೋಕುಲ್ ಗೋವರ್ಧನ್, ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿರಣ್ ಜಯರಾಮೇಗೌಡ, ಆನಂದ್, ಅನಿಲ್ ಜೈನ್, ಹರೀಶ್ ಬಾಬು, ಬಸವರಾಜು, ಪ್ರಸನ್ನ ರಾಜಗುರು, ಅನಂತಕೃಷ್ಣ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಂತ್, ಮನೋಹರ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಮುರಳಿ,ಮಂಜುನಾಥ್ ಹುಣಸೂರು, ಸುನಿಲ್ , ರಾಘವೇಂದ್ರ , ಲಿಂಗರಾಜು,ಹೇಮಂತ್, ತಿಲಕ್, ಹರೀಶ್, ಗಣೇಶ್, ಸುಮಂತ್, ಬಸವರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹರೀಶ್ ಗೋಕುಲಂ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿ.ಎಸ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾ ಕಿಣಿ, ಸ್ವರೂಪ್, ಸಂತೋಷ್ ನಾಗನೂರು, ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಧಾ ಗೌರವ್ ಮುರಳಿ, ಸಹನಾ, ಶಾಂತ ಕುಮಾರ, ಉಮಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಸುಕೃತಾ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಕಾವೇರಿ, ಹರ್ಷಿತಾ, ದೀಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದಾರೆ.
