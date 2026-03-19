ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ತವರೂರಿಗೆ ಬಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 'ಥ್ರೋಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್' ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಿವಗಿ: ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಸತ್ಕಾರ

ಐಸಿಸಿ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಥ್ರೋ ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಿವಗಿ ತವರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಿವಗಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 19, 2026 at 6:26 PM IST

ಹೊನ್ನಾವರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಘೋಷಿತ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಖ್ಯಾತ 'ಥ್ರೋ ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್' ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಿವಗಿ ಅವರು ಐಸಿಸಿ 2026ರ ಚುಟುಕು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೇರುಸೊಪ್ಪದ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದಿವಗಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಿವಗಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಗುರೂಜಿ ಅವರು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಸಾಧಕನ ಕ್ರೀಡಾ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

2024ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಪಾತ್ರ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಡಗಿದೆ. 2011 ರಿಂದಲೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಇವರು, ಸೈಡ್-ಆರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 140 ರಿಂದ 150 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುವಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವದ ಘಟಾನುಘಟಿ ವೇಗಿಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಈ ಥ್ರೋ ಡೌನ್ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

