ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಯಕ್ಷವೇಷ ಧರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ₹2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಾಲಕಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಉಳ್ಳಾಲದ 'ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್'
Ulla Team Hanuman Help to Needy: ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಸಂಘಟನೆಯು ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಯಕ್ಷವೇಷ ಧರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅಶಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 5:16 PM IST
ಉಳ್ಳಾಲ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಯುವಕರನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಂಘಟನೆಯು ಕಳೆದ ಐದು ವರುಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅಶಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ, ಪಲ್ಲಮಜಲುವಿನ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಯಶೋಧಾ ದಂಪತಿಯ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಧರ್ಮನಗರದ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಸಂಘಟನೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು 'ಭವತೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಕಳೆದ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಯಕ್ಷ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ 2,01,674 ರೂ. ಸಹಾಯಧನದ ಚೆಕ್ನ್ನು ಧರ್ಮನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ಚೀರುಂಭ ಭಗವತೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರ್, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂಗೇರ ಅರಸುಹಿತ್ಲು ಮಾತನಾಡಿ, ತಾವು ನೀಡಿದ್ದು ಅರ್ಹರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಧೃಢ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಂದಾ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ತಂಡವು ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜವೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಲಭಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವೇಷಗಳು ಇಂದು ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರು ಯಕ್ಷ ವೇಷ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಂಬತ್ತುಕೆರೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಗರದ ಟೀಮ್ ವಜ್ರ ತಂಡದ ಮಕ್ಕಳು ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಧರ್ಮನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಅರವಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಧನ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲು ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮುಂಡ ಯಾನೆ ದಾಮೋದರ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಧರ್ಮನಗರ ಶ್ರೀ ರಾಹುಗುಳಿಗ ಬನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಭಾಸ್ಕರ ತೆಂಗಿನ ಹಿತ್ಲು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇತರ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.
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