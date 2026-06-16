ETV Bharat / state

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಒಂದೆಡೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಚಾವ್; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಡಾನೆ ಜೊತೆ ಯುವಕರ ಫೋಟೋ ಹುಚ್ಚಾಟ!

ರಾಜ್ಯದ ಚಾಮರಾಜನಗರ - ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಭಾಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

WILD ELEPHANT ATTACK
ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಜಖಂ ಆಗಿರುವ ಬೈಕ್​ (ಎಡಬದಿ), ಕಾಡಾನೆ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಯುವಕರ ಹುಚ್ಚಾಟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 7:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪಾರಾದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ - ಸತ್ಯಮಂಗಲಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ - ಸತ್ಯಮಂಗಲಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಟೇನಾಯಕ್, ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಲು ಎಂಬುವರು ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು.

ತಾಳವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗಾಜನೂರಿಂದ ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಬದಿ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಕಂಡು ದೂರದಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ.‌ ಕಾಡಾನೆಯು ಕಾಡಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ದಿಢೀರನೇ ಕಾಡಾನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬೈಕ್​ ಅನ್ನು ಕಾಡಾನೆ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದೆ.‌

ಈ ಕುರಿತು ಪುಣಜನೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಚಾಮರಾಜನಗರ - ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಚ್ಚಾಟ ಮೆರೆದ ಯುವಕರು: ಒಂದೆಡೆ ಆನೆ ಕಾಡಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಾದು ಬಳಿಕ ತೆರಳಿದರೂ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಥೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆನೆ ಬಳಿಯೇ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯುವಕರು ಹುಚ್ಚಾಟ ಮೆರೆದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ - ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿಂಬಂ ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಆಸನೂರು ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರಸ್ತೆಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆನೆ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸವಾರರು ಹುಚ್ಚಾಟ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಸನೂರಿನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಕಂಡ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು‌‌ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಡಾನೆ ಸಮೀಪವೇ ನಿಂತು ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಬದಿಯೇ ಆನೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು, ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚಾಟ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕೆಲವರು ಹುಚ್ಚಾಟ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿ ಮಗನನ್ನೇ‌ ಕೊಂದ ತಂದೆ

TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ
ಕಾಡಾನೆ ಎದುರು ಯುವಕರ ಹುಚ್ಚಾಟ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸತ್ಯಮಂಗಲಂ ರಸ್ತೆ
WILD ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.