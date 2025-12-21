ETV Bharat / state

ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ 80ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ

ಗುರುಗಳು 80 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುವಿಗೆ ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಸಿದರು.

Students made blood thulabhara to teacher
ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 21, 2025 at 9:52 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ರಕ್ತಸೈನಿಕರ ತವರೂರು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ತುಲಾಭಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ತಮಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುರುಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದರು.

ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ.ಆರ್. ಮಠ ಸುಮಾರು 34 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಪಿ.ಆರ್. ಮಠ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ 80 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಸಿದರು.

Blood donation camp
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ (ETV Bharat)

ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ.ಆರ್. ಮಠ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

108 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಾನ: ಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ.ಆರ್. ಮಠ ರಕ್ತ ತುಲಾಭಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಿನ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಿ.ಆರ್. ಮಠ ಕೈಯಿಂದ ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 108ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ಗುರುಗಳಾದ ಪಿ.ಆರ್. ಮಠ ರಕ್ತ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Blood donation camp
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ (ETV Bharat)

ರಕ್ತಸೈನಿಕರ ತವರೂರು ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸೈನಿಕರ ತವರೂರು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ 50ನೇ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸತತ 179 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಗೊಂದಿ ಅವರೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ದಂಪತಿ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರು ಭಾಜನವಾಯಿತು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಕ್ತ ಭಂಡಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ರಕ್ತ ಭಂಡಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಸವರಾಜ್ ತಳವಾರ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಶಿಷ್ಯರ ಈ ತುಲಾಭಾರಕ್ಕೆ ಭಾವುಕರಾದ ಗುರು: ತಾವು ಕಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ 80ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತ ತುಲಾಭಾರ, ಪುಸ್ತಕ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ.ಆರ್. ಮಠ ಧನ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ, ನಾಣ್ಯ, ಅಕ್ಕಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ತುಲಾಭಾರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಹ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ, ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತುಲಾಭಾರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕ ತುಲಾಭಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ತುಲಾಭಾರ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಲಿದುಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎಂದು ಪಿ.ಆರ್. ಮಠ ಭಾವುಕರಾದರು.

HAVERI
BLOOD DONATION
ಗುರುವಿಗೆ ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ
STUDENTS BLOOD DONATION
BLOOD THULABHARA TO THE TEACHER

