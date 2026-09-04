ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಸ್ವಂತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ 'ನಾಗವೇಣಿ'!
ಎ.ಎಲ್. ನಾಗವೇಣಿ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 9:12 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ರೋಗ ಅನೇಕರ ಬದುಕನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇದರೊಂದಿಗೇ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಒಡನಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಎ.ಎಲ್. ನಾಗವೇಣಿ.
ಎ.ಎಲ್. ನಾಗವೇಣಿ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಲವಲವಿಕೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪಾಲಕರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಡಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಓದಿಗೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರು ಛಲ ಬಿಡದ ಶಿಕ್ಷಕಿ 'ನಾಗವೇಣಿ': 2022ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ದಾಂಗುಡಿಯಿಟ್ಟಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲನಂತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜತೆಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ಕದ ತಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಪಡೆಯುವ ಅವರು, ಮರುದಿನವೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದಿ.ಎ. ಲಿಂಗಪ್ಪ-ಇಂದಿರಮ್ಮ ದಂಪತಿ ಮಗಳಾದ ನಾಗವೇಣಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸೇರಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಸೆ ಇತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಅವರು 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಕೊರಳೊಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗವೇಣಿ ಅವರು ಕೆಎಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸದೇ ಶಿಕ್ಷಲಿಯಾದರು.
ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎನ್. ಕೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಅವರ ಸಮ್ಮತಿಯಂತೆ 14 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಓದಿನ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಗವೇಣಿ, ಮುಕ್ತ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಇಡಿ, ಎಂಎ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಪಂಕ್ಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಕುರಿತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಾಗವೇಣಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2-3 ರಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಕರಿಲ್ಲದ, ಕೆಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ, ದಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ 3.16 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಕುರ್ಚಿ, ಡೆಸ್ಕ್ ತರಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಇತರೆ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನ, ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ದಿನಗಳಂದು ಬ್ಯಾಗ್, ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ, ಲೇಖನಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಾಗಲೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎ.ಎಲ್. ನಾಗವೇಣಿ, "ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರಲು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರೇ ಕಾರಣ. ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಎಂಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಮಾಮ್ (ಅಮ್ಮ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುವುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜಯನಗರ, ಭೂಮಿಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಸೆ ಬಂದವರು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10-15 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟೀಚರ್: "ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಾಗವೇಣಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10-15 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. "ಈ ವರ್ಷ 35 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡುವ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಶಿಕ್ಷಣ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೇಶಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹದೆಗೆಟ್ಟಾಗ ಸರ್ಜರಿ, ಕಿಮೋಥೇರಪಿ, ರೇಡೀಯೆಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಿಕಪ್-ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲು ವಾಹನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಗಿನ: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7, 8ನೇ ತರಗತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಆರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ, ಸೀರೆ ಸಹಿತ ಬಾಗಿನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಖುಷಿ ಅಪಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಿದ್ದೇನೆ.
ಇನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರಲು, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಂತಹ ಕಾರುನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಬಳಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದರು. ಅತಂಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಾಹಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪಿಯುಸಿ, ಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ, ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾನೆ ಖುಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಶಾಲೆಗೆ ಓದಲು ಬಂದ 'ಕುಮಾರ್' ಸಾಕು ಮಗ, ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಸರೆ: ಕುಮಾರ್ ಮಾಲ್ತೇಶ್ ತಳವಾರ್ ಈ ಮಗು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಇವನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ಓದಲು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು. ಈ ಮಗು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿತ್ತು. 6,7,8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಮಗನಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನನ್ನೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು, ಪಿಯು ಮುಗಿಸಿ ಐಟಿಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುಮಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು, ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 66 ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಾಗವೇಣಿಯವರ ಶ್ರಮ: ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಂಗಳ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1-8 ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 66 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉಡುಗೋರೆ, ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ: ಸಾಕು ಮಗ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲ್ತೇಶ್ ತಳವಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಆರುವೆರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೂರು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ನಮಗೆ ನಾಗವೇಣಿ ಮೇಡಂ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಏನ್ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಚ್ಚರವಾದ್ರೇ ಶಾಲೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರೇ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 20-25 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
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