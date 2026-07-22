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ಗೋಕಾಕ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಶಿಕ್ಷಕ ಪೊಲೀಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ

ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಗೋಕಾಕ್​ ಶಹರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 9:12 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್​‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನೋರ್ವ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೋಷಕರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲೆಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್​ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲಕಿಯರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು‌. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಸದ್ಯ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಗೋಕಾಕ್​ ಶಹರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ
TEACHER RAPED STUDENTS
RAPE CASE
RAPE ALLEGATION

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