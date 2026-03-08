ETV Bharat / state

ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K: ಈ ಬಾರಿಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​​ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಪೇಸರ್ಸ್ ಇವರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು 14 ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಪೇಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Marathon
ಜಾಹ್ನವಿ ಗೌಡ, ಡಾ. ಬೆನೀತಾ ಕಿರಣ್ (ಪ್ರೊಕ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 8, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡ 'ಪೇಸರ್' ತಂಡವನ್ನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಯೋಜಕ ಪ್ರೊಕ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಸಾವಿರದಷ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಓಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಓಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪೇಸರ್ಸ್ ಎಂದರೇನು? : ಪೇಸರ್ ಎಂದರೆ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ/ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಇತರೆ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಓಟಗಾರರರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯವಾಗದಂತೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಪೇಸರ್ಸ್ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪೇಸರ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹವ್ಯಾಸಿ ಓಟಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Marathon
ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹುಸೇನ್ (ಪ್ರೊಕ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್)

ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ : ಈ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನ ಓಪನ್ 10K ವಿಭಾಗದ ನೋಂದಣಿ ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮಯದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು 14 ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಪೇಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಲು ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪೇಸರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ​ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಜಾನ್ಹವಿ ಗೌಡ (42) ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಓಟಗಾರರ ಗುರಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Marathon
ಡಾ. ಬೆನೀತಾ ಕಿರಣ್ (ಪ್ರೊಕ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್)

ಪೇಸಿಂಗ್ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಓಡುವುದಾಗಿದೆ : ​ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೇಶ್ (43) ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಓಟವನ್ನ "ಚಲಿಸುವ ಧ್ಯಾನ"ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಸಿಂಗ್ ನಮಗಾಗಿ ಓಡುವುದಾದರೆ, ಪೇಸಿಂಗ್ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಓಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ನರ್ಮದಾ ಜಯರಾಮ್ (49) ಅವರು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೊಕ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳಾ ಪೇಸರ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪೇಸರ್‌ಗಳ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ (ಬಸ್ ಟೈಮ್) : ಮೆಹ್ವಿಶ್ ಹುಸೇನ್ - ಮಂಗಳೂರು (50 ನಿಮಿಷಗಳು), ಜಯಶ್ರೀ ವನಮಾ - ತೆಲಂಗಾಣ (55 ನಿಮಿಷಗಳು), ಡಾ. ಬೆನೀತಾ ಕಿರಣ್ - ಬೆಂಗಳೂರು (56 ನಿಮಿಷಗಳು), ನಿಯತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ - ಬೆಂಗಳೂರು (58 ನಿಮಿಷಗಳು), ಪಾಯಲ್ ಆಶರ್ - ಮುಂಬೈ (60 ನಿಮಿಷಗಳು), ಇಂದುಮತಿ ನಾಯರ್ - ಬೆಂಗಳೂರು (60 ನಿಮಿಷಗಳು), ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು (65 ನಿಮಿಷಗಳು). ಡಾ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹರಿಹರನ್ - ಗುವಾಹಟಿ (70 ನಿಮಿಷಗಳು), ಜಾಹ್ನವಿ ಗೌಡ - ಬೆಂಗಳೂರು (70 ನಿಮಿಷಗಳು). ದಿವ್ಯಾ ಮಾದಯ್ಯ - ಕೂರ್ಗ್ (70 ನಿಮಿಷಗಳು), ಸಂಗೀತಾ ಕುಮಾರಿ - ಬೆಂಗಳೂರು (75 ನಿಮಿಷಗಳು), ಸಾರಿಕಾ ಶರ್ಮಾ - ಅಹಮದಾಬಾದ್ (80 ನಿಮಿಷಗಳು), ಸೋನಿ ಕುಮಾರಿ - ಬೆಂಗಳೂರು (83 ನಿಮಿಷಗಳು), ನರ್ಮದಾ ಜೆ - ಬೆಂಗಳೂರು (85 ನಿಮಿಷಗಳು).

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ, 60 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾಂಪಿಯನ್, 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ್ತಿ: ಇದು ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ

TAGGED:

FEMALE PACERS
MARATHON
ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K
BENGALURU
TCS WORLD 10K

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.