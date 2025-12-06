ETV Bharat / state

52 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 33 ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್​​​ಗೇಟ್​​ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಂದು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಕ್ರಸ್ಟ್​​​ಗೇಟ್
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್​​​ಗೇಟ್​​ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಂಪನ್ನ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

December 6, 2025

ವಿಜಯನಗರ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್​​​ಗೇಟ್​​ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿಬಿಬಿ (ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ) ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗೇಟ್​ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಗುಜರಾತ್​ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ ಟೂಲ್ಸ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಮೆಷಿನರಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಎಸ್​ಇ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಓ.ಆರ್.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಂದಾಜು 52 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 33 ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 5 ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಪ್ರಿಲ್​ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್​ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 20 ರಂದು 18ನೇ ಗೇಟ್ ತೆರೆವು ಕಾರ್ಯ ನಡರಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಂತರ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್. ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ನೋಂಗ್ಜಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಶಾ, ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ, ಎಸ್ ಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್ ಇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೇವಾಡ್, ಎಸ್ ಡಿಒ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಎಇಇ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಎಸ್​ಒ ಕಿರಣ್​ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್​ ಕರೆದಿದ್ದ ಸಚಿವ ಎನ್. ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು: ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​​ ಅಧಿವೇಶನದ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ಎನ್. ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು ಅವರು ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ಗೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ₹48 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಷತ್​ನ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಕ್ರಸ್ಟ್​​ ಗೇಟ್​ 19 ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಗೇಟ್​​ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿವೆ. ಗೇಟ್​​ಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೇಟ್​​ಗಳ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 80 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 105 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. 1.50 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹರಿದುಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೇಟ್​​ಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು, ಕೇಂದ್ರದ ಅಧೀನದ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು 48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್​​ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 15 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಕ್ರಸ್ಟ್​​​ಗೇಟ್​​ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದ್ದು 48 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ 52 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ.

