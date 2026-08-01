ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣ: ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ಕಿ
ಜುಲೈ 13ರ ರಾತ್ರಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಐಟಿಪಿಎಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಕಾರೊಂದು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
Published : August 1, 2026 at 1:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣವೊಂದು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಜುಲೈ 13ರ ರಾತ್ರಿ 11.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಐಟಿಪಿಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷದ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ಅಪಘಾತವೆಸಗಿದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 13ರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11:45ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೂಡಿ ಕಡೆ ತೆರಳಲು ಅಮರ್ಥ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಐಟಿಪಿಎಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ AP53 HR 0409 ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರು ಬೈಕ್ಗೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.
🚨 @rapidoapp_ @Rapidobikeapp— Abhigya Rani (@aranii1205) July 31, 2026
@rapidoindia @regards_rishi
My brother Amartya Kumar (26) was critically injured on 13 July 2026 in Whitefield, Bengaluru, while travelling on a Rapido ride. He is currently in ICU, comatose and on ventilator support.
We demand immediate… pic.twitter.com/ctgmTkxcFI
ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಕಾರು ಚಾಲಕ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಯಾಳುವಿನ ಸಹೋದರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ/ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅಮರ್ಥ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ, "ರೈಡರ್/ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಡರ್ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತವೆಸಗಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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