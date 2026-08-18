ಟ್ಯಾಟೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ
ಹಚ್ಚೆ ಶಾಯಿಗಳು, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಕಲಾವಿದರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೋರಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಾ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 10:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಟ್ಯಾಟೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 22 ಲೋಹಗಳು, ಉಳಿದ ದ್ರಾವಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹಚ್ಚೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹಚ್ಚೆ ಶಾಯಿಗಳು, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಕಲಾವಿದರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅದು ಕೋರಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಾ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತದ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ. ಐಎಎಸ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಚ್ಚೆ ಶಾಯಿಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಚ್ಚೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ತಯಾರಕರಿಂದ ಎಂಟು ಹಚ್ಚೆ ಶಾಯಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಲೋಹಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ದ್ರಾವಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ಯಾಟೂ ಶಾಯಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಲಾಖೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಶಾಯಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಹು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಶಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು, ಕಲಾವಿದರು, ಶಾಯಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಏಕರೂಪದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಟೂ ಶಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ಟ್ಯಾಟೂ ಶಾಯಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ, ಆವರ್ತಕ ತಪಾಸಣೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಬರಡಾದ, ಏಕ - ಬಳಕೆಯ ಸೂಜಿಗಳು, ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಶಾಯಿ ಕಪ್ಗಳು, ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೋಂಕುರಹಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಐವಿ ಅಥವಾ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಸೂಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡಬಹುದು. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳು HIV ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಅಥವಾ C ಗಳನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಲುಷಿತ ಶಾಯಿ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಲ್ಲದ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ನಂತರದ ಆರೈಕೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಟ್ಯಾಟೂ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು ತುರಿಕೆ, ಊತ, ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಮಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉರಿಯೂತದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಲೋಹೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಷವನ್ನು ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಶಾಯಿ ಕಣಗಳು ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳು, ಹಚ್ಚೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವು ಶಾಯಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಟ್ಯಾಟೂ ಕಲಾವಿದರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕುವುದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರವಾನಗಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಉಪಕರಣಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೈಗೆಟುಕುವ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಾಗೂ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಔಪಚಾರಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವವರೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮುಚ್ಚಿದ ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಸೂಜಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಇಂಕ್ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಇಂಕ್ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಿರಂತರ ಕೆಂಪು, ಊತ, ಕೀವು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
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