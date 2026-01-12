'ಗುರಿ-625': ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದತ್ತು; SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಹಂತ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Published : January 12, 2026 at 6:03 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜತೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 25ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅಗ್ರ 15 ರೊಳಗೆಯಾದರೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಪರ್ಗಳು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಆಶಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಹಂತ ಅಂತಾ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಗುರಿ-625' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಾಪರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಮೇಲಿನ ಹಂತದವರು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಡಿಪಿಐ ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು, "ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ, ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಧರಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಓದಿಸುವುದು, ಬರೆಸುವುದು, ಅರ್ಥೈಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷೆ: "ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಗುರಿ-625' ವಿಶೇಷ ಅಭಿಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಲಯ ಇಲ್ಲವೇ ಹತ್ತಿರದ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ನುರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಷಯವಾರು, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸಾಧಕರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಕರಿಯರ್ ಗೈಡನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಟಾಪರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಆಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಗುರಿ-625' ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಪ್ರತಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 'ಗುರಿ-625' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಾಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದಿಡೀ ದಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು 625-625ಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು?, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು? ಎಂಬೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುರುದೇವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಂಬಗಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 'ಗುರಿ-625' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಸ್ತಮರಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಥಮೇಶ ಕುರಂಗಿ, "ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವ 2 ತಿಂಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಬರೆಯಬೇಕು..? ಹೀಗೆ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬಿದರು" ಎಂದರು.
625 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ: "ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಭಯ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬುದು ಕಡೋಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶೀತಲ್ ಕಾಗಣಿಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ: ಗುರುದೇವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಖಿಲಕುಮಾರ ಹಲಗತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು 10 ಶಾಲೆಗಳ 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
