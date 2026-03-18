ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಸಮರ್ಥಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲು ಹೋದ ತಂಜೀಮುಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ತರಾಟೆ

ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಥಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತಂಜೀಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾದು ಸೇಠ್​​ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು, ಮುಖಂಡರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 7:17 PM IST

Updated : March 18, 2026 at 8:13 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳದೆ, ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಥಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತಂಜೀಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾದು ಸೇಠ್ ಅವರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು, ಮುಖಂಡರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.‌

ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಕೇಳದೆ ಸಮರ್ಥಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಕರು ಕೆರಳಿದರು. ಇಂದು ಇಮಾಮ್ ನಗರದ ತಂಜೀಮುಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾದು ಸೇಠ್​ಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿದರು. ನಾವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಸಚಿವರ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಯುವಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಾದು ಸೇಠ್ ಹಾಗೂ ತಂಜೀಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದರು.‌ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ‌ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಚಿವ ಎಸ್​​.ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಥ ಶಾಮನೂರುಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ಗಾಗಿ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ದಾದು ಸೇಠ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು, ಮುಖಂಡರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.‌ ನಂತರ ದಾದಾ ಸೇಠ್ ತಂಜೀಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತಂಜೀಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯದ್ ಆರೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮರ್ಥಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಎಸ್​.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾದು ಸೇಠ್ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು 10 ರಿಂದ 12 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದರು. ‌ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ತಂಜೀಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಸದಸ್ಯ. ನಾನು ಐದು ಸಾವಿರ ಮತ ‌ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ‌ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೇ ಮತ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ತಂಜೀಮುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಫಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾದು ಸೇಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಕರೆದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

