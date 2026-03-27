ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ದಾವುದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪರ ಬರಹಗಳಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವುದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನನ್ನು ಹೀರೊ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಳಿದ್ದ ಬಸ್ಸನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎನ್​ಎಂಸಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಡೆದಿವೆ.

Tamil Nadu private bus with pro-Dawood Ibrahim writings
ದಾವುದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪರ ಬರಹಗಳಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 8:23 AM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವುದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬರಹಗಳಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಗುರುವಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಡೆದಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಲಿವ್ ಬೈ ಎ ಗನ್, ಡೈ ಬೈ ಎ ಗನ್' (Live by a gun, Die by a gun) ಎಂಬ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬರಹಗಳನ್ನು ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 'ಕ್ರೈಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್' ಹಾಗೂ 'ದಾವುದ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಡಾನ್' ಎಂಬ ಬರಹಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ' (D-Gang of Mumbai), 'ಬಾಂಬೆ ಅಂಡರ್​ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಾವುದ್ ರಿಯಲ್ ಡಾನ್' ಎಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬರಹಗಳಿದ್ದ ಬಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಡೆದು ಕೂಡಲೇ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಠಾಣೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ, "ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಸನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

