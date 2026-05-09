ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 9, 2026 at 11:50 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ವದಂತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು, ಯಾವ ಈಗಲ್ಟನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಈಗಲ್ಟನ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೇ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಏನೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ನಿರ್ಣಯ, ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅವರೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ , ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಎಂದರು.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮರದ ರಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ತೆರವು ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿದ್ದಿರುವ, ಬೀಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪೊಲೀಸರು 480 ಮರದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಶೋಕ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಶೋಕ್ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನೇ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ. ಬಿಜೆಪಿ, ಗುಜರಾತ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂನ್ನೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾ?. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ 60% ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಳ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬೇಡ ಎಂದರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನಗೊಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ನಾ?. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಮೂರು ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
