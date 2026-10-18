'ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಹಾಸನಾಂಬೆ- ಧರ್ಮಸ್ಥಳವೇಕೆ?, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ': ಹೆಚ್ಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
Published : October 18, 2026 at 7:31 PM IST
ಕಲಬುರಗಿ: ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಂಚಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಿಯಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಾವು ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿ, ಪಾಪ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ದಲಿತರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಬಾರದೇ? ದಲಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಬಾರದೇ?. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿರುಕನ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ 25 ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಫಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಆ ಹುಡುಗರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಫಂಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: