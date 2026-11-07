ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಜೆ ಜನ ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 3:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ವಾಕ್ಸಮರ ಇಂದೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, "ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸಂಜೆ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಜನರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದವರ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 17 ಎಇಇ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾ?, ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಾನಾ?, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹಗರಣ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನಾ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಹಗರಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಬದಲು ಕೆಇಎ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಹಗರಣಗಳ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದರು. ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಎಂದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ನೂರು ಸೀಟು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ (ಜೆಡಿಎಸ್) ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 40 ಸೀಟು ಗೆದ್ದಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿವಿದರು.
ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ಇರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕೊಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ರೈತರಿಗೆ 2,500 ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿರುಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಸಿಎಂ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬುರುಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದುಡ್ಡು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ?. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತೈಲ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
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