ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಅಪಮಾನ: ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ

ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯಿತು.

BELAGAVI CITY CORPORATION
ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯ ಗಲಾಟೆಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಕೇಳಿಬಂತು. ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದುನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಮೊಳಗಿತು. ಆಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಎರಡು ಚರಣ ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು.

ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್​ನಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಗೀತೆಯ ಮುಂದಿನ ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಆಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಆರೂ ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಗೀತೆ ಮುಗಿಯವರೆಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಆರೂ ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರಿನಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಗೀತೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತರು.

ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ ಸೊಂಟಕ್ಕಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು. ನಾವು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ನಾವೂ ದೇಶಭಕ್ತರೇ. ಆದರೆ, ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು‌ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎರಡು ಚರಣ ಹಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆರು ಚರಣ ಹಾಡಿದರು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಡುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಏಕಾಏಕಿ ಕುಳಿತರು. ಆದರೆ, ಆಗಲೂ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್​ನಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಮೊಳಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದೆಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂದೀಪ್​ ಜೀರಗಿಹಾಳ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡಿದರೆ‌ ನಿಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗೀತೆ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ನೀವು ಕುಳಿತು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರು ಇದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ ಸೊಂಟಕ್ಕಿ ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ.ದಿನೇಶ ನಾಶಿಪುಡಿ, ಸಿದ್ರಾಯ ಮೇತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಕೆ. ಸನದಿ ಕೂಡ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಅತ್ತ ಸಂದೀಪ್​ ಜೀರಗಿಹಾಳ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ್​, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಏಕೆ ನನ್ನ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ, ನೀವು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ್ಣ ಹಾಡಿದರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಹೈಲ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡಿಸಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮುಂದೆ ಬಂದ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು‌.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BELAGAVI
TALK WAR BETWEEN BJP CONGRESS
ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ
BELAGAVI CITY CORPORATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.