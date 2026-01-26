ETV Bharat / state

ಗೋವುಗಳ ಸೆಗಣಿ - ಮೂತ್ರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆ: ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಆಸರೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಡಜೀವಿ

ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ಚೌಧರಿ ಎಂಬುವರು ಮೂತ್ರ, ಸಗಣಿಯಿಂದ ನಾನಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Talikote Woman
ಜಯಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ಚೌಧರಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 26, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
ವಿಜಯಪುರ: ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಸು, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಮೂತ್ರ, ಸಗಣಿಯನ್ನು ಮಾರುವ ಮೂಲಕ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗೋಶಾಲೆ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗೋವುಗಳ ಸೆಗಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂತ್ರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ಜಯಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆಯಿದು.

ಗೋವುಗಳ ಸೆಗಣಿ-ಮೂತ್ರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಆಯುರ್ವೇದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆ ಜಯಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat)

ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಜಯಶ್ರೀ ತಮಗೆ ಇರುವ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಯತ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ.

10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರುವ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಇದೇ ಹಸುಗಳ ಸಗಣಿ, ಮೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Talikote Woman Earns Over 40 Thousand Rupees Per Month By Selling Cows Dung And Urine
ವಿವಿಧ ಆಯುರ್ವೇದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ETV Bharat)

ಇವರು ಇದೇ ಗೋವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲೇ ಗೋ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಗವ್ಯ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಇದೇ ಗೋಮೂತ್ರ, ಸೆಗಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಇವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟದಾದ ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟದಾದ ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವೆ. ಈ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ವಾಗ್ಬಾಟ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳುಕಾಲ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತುಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೋ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವೆ. ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ದಂತ ಮಂಜನ ತಯಾರಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಧೂಪ ಬತ್ತಿ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದ ಕುರುಳು, ಹಾಗೆ ಕರ್ಪುರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತ್ರಿದಾರ ಎಂಬ ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪೈಲ್ಸ್ (ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ), ಸ್ಟೋನ್ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡ) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಗರ್ಭಕೋಶಧ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದೇ ಆಗದಾಗದವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೋರಿಯರ್​ ಮೂಲಕವೂ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 30-40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದು, ಅದು-ಇದು ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು 12 ಸಾವಿರ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವೆ. 10-12 ಗೋವುಗಳಿವೆ.

Talikote Woman Earns Over 40 Thousand Rupees Per Month By Selling Cows Dung And Urine
ಜಯಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ಚೌಧರಿ (ETV Bharat)

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದವರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರುಡಗಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಔಷಧ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಔಷಧಿ (ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್) ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಫ್​ ಟೈಮ್​ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಲು, ಮೊಸಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗೋಮುತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇಶಿ ಆಕಳು ಅಥವಾ ಹಸು ಸಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದ ಮಾಳು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯುಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನನಗೆ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುವಾಗ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನೋವು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಬೈಲ್​ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್​ಮೆಂಟ್​​ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಿ ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವನೇ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವೆ ಎಂದು ಸಂಗಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Talikote Woman Earns Over 40 Thousand Rupees Per Month By Selling Cows Dung And Urine
ಜಯಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ಚೌಧರಿ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭರಣಿ, ವಿಭೂತಿ ಆರ್ಕ, ನೇತ್ರಬಿಂದು, ತರ್ಕಾರಿಷ್ಟ, ದಂತ ಮಂಜನ್, ಅಮೃತಧಾರ, ಅಮೃತ ಚೂರ್ಣ, ಭಸ್ಮ, ಧೂಪ ಬತ್ತಿ, ಜಲಶೋದ, ಕೀ ಬಂಚ್ ಹೀಗೆ.. ನಾನಾ ವಿಧದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

