T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಮೈಸೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಭಾರತ ತಂಡ T20 ವರ್ಲ್ಡ್​ ಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

T20 World Cup Team India champions: Celebrations in Karnataka
T20 ವರ್ಲ್ಡ್​ ಕಪ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 9, 2026 at 9:53 AM IST

Updated : March 9, 2026 at 10:01 AM IST

ಮೈಸೂರು/ಬಳ್ಳಾರಿ/ಧಾರವಾಡ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡ T-20 ವರ್ಲ್ಡ್​ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದರು.

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ: ಭಾರತ ತಂಡ ‌ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನೂರಾರು ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ರಾಯಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಜಯಘೋಷ ಕೂಗಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ ಎಂದು ತಂಡದ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು.

Last Updated : March 9, 2026 at 10:01 AM IST

