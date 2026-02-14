ನಾಳೆ ಇಂಡೋ - ಪಾಕ್ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ, ಮಕ್ಕಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ
ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಳೆ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ನಡುವೆ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 14, 2026 at 5:45 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ (ಫೆ. 15) ಕೊಲಂಬೊದ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.
ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆದ್ದು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ''ಗೆದ್ದು ಬಾ ಇಂಡಿಯಾ'' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ನಮ್ಮ (ಭಾರತ) ಆಟಗಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋತಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲುವುದು ಖಚಿತ. ಭಾರತದ ತಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆದರು. ಜೊತೆಗೆ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗೆದ್ದು ಬಾ ಇಂಡಿಯಾ: ಅಭಿಮಾನಿ ಯಶವಂತ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾರತ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಶಾ ಮಾತನಾಡಿ "ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ: ನಾಳೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಭಾರತ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
