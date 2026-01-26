ETV Bharat / state

ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ‘ಡೆನ್ ಡೆನ್ ಸ್ವಿಮ್ 2026’; ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಿದ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

ಮಂಗಳೂರಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾಹಸ ಮೆರೆದರು.

Swimming Competition in sea in Mangaluru
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 26, 2026 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಈಜುಕೊಳ, ಕೆರೆ ಅಥವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತೆರೆದ ಕಡಲಿನ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಈಜುವ ಓಪನ್ ಸೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಪರೂಪ. ಅಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದು ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ನೂರಾರು ಈಜುಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಡೆನ್ ಡೆನ್ ಸ್ವಿಮ್ 2026’ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಜುಗಾರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜುಗಾರರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Swimming Competition in sea in Mangaluru
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಿದ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 500 ಮೀಟರ್, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​, 4 ಕಿ.ಮೀ, 6 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 8 ಕಿ.ಮೀ. ಎಂಬ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಿದರು.

ಕಡಲಿನ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಈಜುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಜುಗೊಳದ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಲೆಗಳ ದಿಕ್ಕು, ಬಲ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಜುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಡಲಿನೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಲೈಫ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸರ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಟುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ನಿಗಾವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 50 ಮೀಟರ್‌ಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಹಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Swimming Competition in sea in Mangaluru
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಿದ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು (ETV Bharat)

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಓಪನ್ ಸೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

Swimming Competition in sea in Mangaluru
ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)

ಭದ್ರತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಕರಾದ ಮಿಥುನ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಇದು ಡೆನ್ ಡೆನ್ ಸ್ವಿಮ್‌ನ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಈಜುಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಫ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ವಿವಿಧ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಜುವುದು ಕಠಿಣ ಸವಾಲು: ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ರಶ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, “ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಜುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸವಾಲು. ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಈಜುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಹಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Swimming Competition in sea in Mangaluru
ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಈಜುಗಾರ ಡಾ. ಮೋಹಿತ್, “ಇದು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಓಪನ್ ಸೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅನುಭವವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ 50 ಮೀಟರ್‌ಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಹಾಯ, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿತು. ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡದೇ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಜುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಪೂಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅನುಭವ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
SWIMMING COMPETITION
ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ
OPEN SEA SWIMMING
SWIMMING COMPETITION IN SEA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.