ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಜುಕೊಳದ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈಜುಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಈಜುಕೊಳದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಈಜುಪ್ರಿಯರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : April 7, 2026 at 7:29 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಈಜುಕೊಳದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಜುಕೊಳದ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಈಜುಪ್ರಿಯರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಜುಕೊಳ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಈಜುಕೊಳವನ್ನು 1977ರ ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 8.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಈಜುಕೊಳದ ದರವನ್ನು 50 ರೂ.ನಿಂದ 100 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಈಜುಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 50 ರೂ. ದರವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ 400ರಿಂದ 500 ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 50ರಿಂದ 70 ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪುರುಷ ಜೀವ ರಕ್ಷಕರು (ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್) ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಜೀವ ರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಜುಪ್ರಿಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಜುಪಟು ನಿತೀನ್ ದೇಸಾಯಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಈ ಮೊದಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ 20ರಿಂದ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಕೆಲ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಶುಲ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಜು ಕಲಿಸಲು 8,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಈಜುಕೊಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಾ?, ಹೀಗಾಗಿ ಈಜುಕೊಳವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಖಾಸಗಿ ಈಜುಕೊಳಗಳು 24 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಈಜುಕೊಳವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, ನಿರಂತರ ಬರುವ ಈಜುಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಈಜುಪಟು ಮಂಜುನಾಥ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 2-3 ಜನಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದೇ ಮೊದಲು. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 50-60 ಮಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 30ರಿಂದ 40 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಜುಕೊಳ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಈಜುಕೊಳ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ 300-400 ರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ 20 ರೂ ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ 20 ರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ನೀರು ಶುದ್ದವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಏರುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ" ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಎಒ ಶಂಕರಾನಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಜುಕೊಳದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಈಜುಕೊಳಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನ ಶುದ್ದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶುಲ್ಕದಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ಕಳೆದ ವರ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿಯೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಜುಕೊಳ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೇ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
