ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ 1.8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸುವಿಕ್ಷಾ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ 600 ಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಧನೆ
DHARWAD ಬಾಲಕಿಗೆ IBR Achiever ಗೌರವ: ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ತಂದೆಯ ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 4:16 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಸುವಿಕ್ಷಾ ವಿನಾಯಕ ಹಳಪೇಟಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ 600 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 9 ನಿಮಿಷ 27 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಸುವಿಕ್ಷಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮಂಡಳಿ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲಕಿಗೆ 'IBR Achiever' ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುವಿಕ್ಷಾ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ವಿನಾಯಕ ಹಳಪೇಟಿ ಹಾಗೂ ಸುಷ್ಮಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಸುವಿಕ್ಷಾ, ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ತಂದೆಯ ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಸುಷ್ಮಾ, ಅಜ್ಜಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಇದೆ.
ಈಜು ತರಬೇತಿಯ ಬದಲು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ: ಮಗಳಿಗೆ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಂದೆ ವಿನಾಯಕ ಹಳಪೇಟಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಟಬ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೇಬಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈಜುಕೊಳದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮೃದುವಾದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಜು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಈ ನಡುವೆ ಅಣ್ಣ ಸುಷ್ವಿನ್ಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುವಿಕ್ಷಾ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಂದೆ, ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ದಿಯಾ ಎಂಬ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ 600 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸುವಿಕ್ಷಾ ಈ ದೂರವನ್ನು 9 ನಿಮಿಷ 27 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಸಂತಸ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತಂದೆ ವಿನಾಯಕ ಹಳಪೇಟಿ, "ನಾನು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಸುಷ್ವಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಮಗಳಿಗೂ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಜುಕೊಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೋರಿನ್ನಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಮಗನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮಗಳು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಗಳು 600 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 9 ನಿಮಿಷ 27 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಾಯಿ ಸುಷ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಗಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಜುಕೊಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆವು. ನಂತರ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.
ಅಜ್ಜಿ ಶಿವಲಿಂಗವ್ವ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊಮ್ಮಗಳು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಣ್ಣನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯ ಸಾಧನೆ: ಸುವಿಕ್ಷಾ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸುಷ್ವಿನ್ ವಿನಾಯಕ ಹಳಪೇಟಿ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ತಂಗಿ ಸುವಿಕ್ಷಾ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತಸವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುವಿಕ್ಷಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
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