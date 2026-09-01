ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ: ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ 28 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಗಂಡ
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಎನ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ನುವವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 1, 2026 at 1:20 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಹೆಂಡತಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಆಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನಕಲು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಲಪಟಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ 28 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಎನ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್ (73 ವರ್ಷ) ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಎಂಬುವರ ಮಗಳು ಪದ್ಮಜಾ ಎಂಬುವರನ್ನ ಎನ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬುವರು 1988ರ ಜನವರಿ 24 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಪದ್ಮಜಾ 1998ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ದೂರುದಾರರ ಮಾವ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ 3 ಜನ ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದರು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಶೈಲಜಾ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದು, ಶೈಲಜಾ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯ 2010ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವಿವಾಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದ ಶೈಲಜಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪದ್ಮಜಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಲಜಾ ಕೂಡ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪದ್ಮಜಾ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಸುಧಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ವೇತಾ ಹಾಗೂ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಎನ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ಆರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ದೂರು ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 73 ವರ್ಷದ ಎನ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್. ಈತ 28 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹೆಂಡಿತಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮರಣ ನಂತರ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಬಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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