ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶಂಕೆ: ಗೋದಾಮು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿರುದ್ಧದ FIR ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಣೆ
FIR Against Godown Manager : ಗೋದಾಮು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 2:25 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಲಾರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ತಪಾಸಣೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಬಿಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಕೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಬಳಿಯ ಕೆಎಫ್ಸಿಎನ್ಸಿ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೂರನೇ ಬಿಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಂಶ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ ತಡವಾಗಲು ಸರ್ವರ್ ದೋಷ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದದಲ್ಲಿ ಹುರಳಿದಿಯೇ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 280 ಚೀಲ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚೀಲಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 200 ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 80 ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ (ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.47ಕ್ಕೆ) ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೂರನೇ ಬಿಲ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ವರ್ ಪದೇ ಪದೆ ಕೈಕೊಡುವುದರಿಂದ ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವುದು ತಡವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನೂ ಗೋದಾಮಿನ ಆವರಣ ದಾಟದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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