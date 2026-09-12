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ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಒಳಸಂಚು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶಯ: ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್​ಐಟಿ ರಚಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ದೇಶನ

ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಒಳಸಂಚು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶಯದ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್​ಐಟಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

BENGALURU SIT INVESTIGATION HIGH COURT ACCIDENT INSURANCE
ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 6:12 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಪಘಾತದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತಿರುಚಿ, ಒಳಸಂಚು ನಡೆಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪ್ರಕರಣದ ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ರಚಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಪಘಾತದ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಗಿರಿಧರ ನೀಲಕಂಠ ‌ಪೈ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಬಿ. ಗೀತಾ ಅವರಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕೂಲಂಕಷ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಾಗ ಗಾಯಾಳು ಗಿರಿಧರ್, ಆತನ ತಂದೆ (ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕ), ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಎನ್ನಲಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ದೂರುದಾರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ಗಿರಿಧರ್ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಪರವಾನಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಗಪ್ಪನ ಬಳಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಗಪ್ಪನನ್ನು ಸವಾರನೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ದೂರುದಾರ ತಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಗಿರಿಧರ್ ತಾನು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಜವಾಬು ಬದಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ದೂರುದಾರ ಹೇಳಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಗಿರಿಧರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ತಾನೇ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಗಿರಿಧರ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಆತನನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಲಾರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ನಾಗಪ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ನಡವಳಿಕೆ ನಂಬಲರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಂಚನೆ (ಫ್ರಾಡ್) ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಪೊಲೀಸರ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್ ಐಜಿಪಿಯವರು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ ರಚಿಸಿ, ಈ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಧಿಸಲಾದ 10,000 ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಡ್​‌ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಗಿರಿಧರ್ ಪೈಗೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದನಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಗಿರಿಧರ್‌ ಪೈ, 2010ರ ಸೆ.15ರಂದು ಅಂಕೋಲಾ-ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆಯ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಾವು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಾಗಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವು ಗಿರಿಧರ್ ‌ಅವರ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ಪುಂಡಲೀಕ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ 20 ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಗಿರಿಧರ್‌, 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿ ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ಭಾಗಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಕುಮಟಾದ ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ 2016ರ ನ.28ರಂದು ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗಿರಿಧರ್‌ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

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TAGGED:

BENGALURU
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HIGH COURT
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