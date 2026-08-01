ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ?; ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಪತಿಯು, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : August 1, 2026 at 8:10 PM IST
ಬೇಲೂರು (ಹಾಸನ): ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪತಿ ರಘು (41) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ.
''ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಘು ಎಂಬುವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಘು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ''ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ತಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸಂಸಾರವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಈವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವುಗಳ್ಯಾರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಘು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗಗನ (35)ಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪೋಷಕರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು, ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಶವಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನ ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿಯ ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಘು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ದಂಪತಿಗೆ 12 ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ 6 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗಗನ ಮತ್ತು ರಘು ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. 13 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇವರ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬೇಲೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಯಗಚಿ ನಾಲೆಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಎಸೆದಿರವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಅನುಮಾನ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಕೆಸಗೋಡಿಗೆ ಬಂದ ರಘು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶುಭಾನ್ವಿತ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚಿಕ್ಕಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಕರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಘು ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ, ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಂಪತಿ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೂ ಏನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. - ರೇಣುಕಾನಂದ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿರುವೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಘಟನೆ ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. - ರಘು, ಮೃತರ ಸ್ನೇಹಿತ
ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿ ಹೀಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ-ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಕಾರು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಮಗ-ಸೊಸೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ದೇವರ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಮಗಳಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವು. - ಶೇಷಪ್ಪ, ಮೃತ ರಘು ತಂದೆ
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