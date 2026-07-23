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ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಶಿಫಾರಸಿಗೂ ಮುನ್ನ KPSC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಮಾನತು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ: ವಕೀಲರ ವಾದ

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಶಿಫಾರಸಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವಾದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 7:25 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ(KPSC)ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಶಿಫಾರಸು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಜುಲೈ 10ರಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಬುಧವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸಾಹುಕಾರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸಚಿವರ ಸಂಪುಟ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು, ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಇತ್ತು. ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಲಭ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹುಕಾರ್ ಅಮಾನತಿನ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತು. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದಂತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪುಟವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ಕಲಾಪಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1976, ನಿಯಮ 20(1)(b)ರ ಅಡಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಮಾನತು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಮೊ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿಲುವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ನ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠವು ಅಕ್ರಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಮಾನತು ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶವು ಸಿಂಧುವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವತಿಗೆ 'ಪ್ರೆಟಿ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

TAGGED:

CABINET RECOMMENDATION
HIGH COURT
ಕೆಪಿಎಸ್​​ಸಿ
BENGALURU
KPSC CHAIRMAN SUSPEND

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