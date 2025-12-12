ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೇರಿ 90 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು 12 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಬಂಧನ

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Gold jewellery
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಚಿನ್ನಾಭರಣದೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
ತುಮಕೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 20 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 90 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ 12 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ.ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಶಂಕರ್ ಬಾಬು, ಗುರುರಾಜ್, ಮನೋಜ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳು ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಹೇಮಲತಾ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೇಮಲತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ, 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಉಂಗುರ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ 20 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 90 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಆಭರಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದಿದ್ದರು. ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್​​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್​ ರವಿಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳುವಾದ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ.ಅಶೋಕ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ (ETV Bharat)

ಆರು ಪೆಡ್ಲರ್​​ಗಳು ಸೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಎಂಎ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಆರು ಮಂದಿ ಪೆಡ್ಲರ್​​​ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು 11 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 8 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು 78 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 12 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ತಿಲಕ್‌ ಪಾಕ್‌ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದಂಧೆಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್​​​ಗಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಆರು ಪೆಡ್ಲರ್​​ಗಳಾದ ಖೇಖ್‌ ಸಾಹಿಲ್‌ ಅಕ್ಬರ್‌, ವಸೀಂ, ರೋಷನ್‌ ಸಮೀರ್‌, ನಯೀಮ್‌, ಫಾರೂಕ್‌ ಹುಸೇನ್‌, ಶೋಯೆಬ್​ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಗಳ್ಳರ ಬಂಧನ: ಅಂತರ್​ ಜಿಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 218 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ.ಅಶೋಕ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು.

