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ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣ: ಮತ್ತೆ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ

ಹರಿಹರ ಜೆಎಂಎಫ್​ಸಿ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರೆತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.‌

DAVANAGERE ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣ ಸುಹೇಲ್
ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಸುಹೇಲ್​ಗೆ ಮತ್ತೆ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 7:20 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುಪಿ ಮೂಲದ ಸುಹೇಲ್​ಗೆ ಹರಿಹರ ಕೋರ್ಟ್​ ಮತ್ತೆ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್​​ 26ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸುಹೇಲ್​ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್​ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್​​ ಕಸ್ಟಡಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಇಂದು ಹರಿಹರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹರಿಹರ ಜೆಎಂಎಫ್​ಸಿ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು.‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲ್​ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹೇಲ್​ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಹರಿಹರ ಜೆಎಂಎಫ್​ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಲ್​ಗೆ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ.

ಇದಾಗಲೇ 10 ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಹರಿಹರದ ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಸುಹೇಲ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ 10 ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.‌ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತ ಸುಯೇಲ್​ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಹೇಲ್ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆರಳು ಸನ್ನೆ: ಇಂದು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮುಗಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಜೀಪ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಹೇಲ್​ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಸುಹೇಲ್​ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ; ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಪೊಲೀಸರು

TAGGED:

DAVANAGERE
ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣ
ಸುಹೇಲ್
ARREST OF PERSON

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