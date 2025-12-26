ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಶಂಕೆ: ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿ ಗೆಳೆಯನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಕೊನೆಗೂ ಬಂಧನ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ತುಕಾರಾಮ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಬೇಧಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 26, 2025 at 8:54 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಎರಡೂವರೇ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹೇಶವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಕಾರಾಮ್ ಶಿಂಘೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ತುಕಾರಾಮ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೊಲೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೀಪ ನಾಯಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕೊಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ತುಕಾರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೀಪ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಯುವಕನ ಗುರುತು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಡೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೃತದೇಹ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಆರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತುಕಾರಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರದೀಪ್, ತುಕಾರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಆರೀಫ್ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್ ಆಯ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಮೂವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ತುಕಾರಾಮ್ ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಕಾರಾಮ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ. ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತುಕಾರಾಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ತುಕಾರಾಮ್ನ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ, ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ.
ತುಕಾರಾಮ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆರೀಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಯಸಿ ಎದುರೇ ತುಕಾರಾಮ್ನನ್ನು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳದಂತೆ ಪ್ರೇಯಸಿಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆರೀಫ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆರೀಫ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ.
ಪ್ರದೀಪ್ನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಆರೀಫ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಪುಣೆ ಬಳಿಯ ನೀರಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ಆರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಆರೀಫ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್ನನ್ನು ಚೇಜ್ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ, ಈ ವೇಳೆ ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವು ಪಡೆದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟಪ್ರಭಾ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಎಂಬವರ ಕೊಲೆಯನ್ನೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಎಸೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಬುಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಕೊಲೆಯ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತುಕಾರಾಮ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರದೀಪ್ನನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಬಿ.ಬಸರಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: