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'ಹೆಂಡತಿ, ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ' ಎಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರನೋರ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

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ಮಣಿಕಂಠ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 9:03 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳ ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರನೋರ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರನಾಗಿದ್ದ ಮಣಿಕಂಠ (28) ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಣಿಕಂಠ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ನ್ಯಾಮತಿಯ ಹೆಚ್.ಕಡದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತುಂಗಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ತುಂಗಾ ನಾಲೆಯ ಬಳಿ ತನ್ನ ಬೈಕ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಮತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌. ತುಂಗಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಂಠನ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ (ಜುಲೈ 18) ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಗಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಆತನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.‌

ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳ ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೋಸದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದು ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಮತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
TUNGA CANAL
ನ್ಯಾಮತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ
SURVEY EMPLOYEE DIES

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