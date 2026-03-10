ETV Bharat / state

'ಇಂಥ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಜನರ ಗತಿಯೇನು?': ಪರಿಷತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ

ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 10, 2026 at 4:10 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 4:15 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಶಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಸೂರಜ್​ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಈ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಗತಿಯೇನು? ಕೌಶಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ವೈನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಡ್ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಗಳಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಅನುಸರಿಸದೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆತಂಕವಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹರಿಬಿಡದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಗ್ರಹ: ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಸಿ.ವ್ಯಾಲಿಯ ನೀರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಮಗೆ ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವೇಳೆ ಅವರು, ಕಾವೇರಿ - ಕೆ.ಸಿ.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕೆ.ಸಿ.ವ್ಯಾಲಿ, ಹೆಚ್.ಎನ್.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೆ ವಿಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ‌

ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು ಶಾಸಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 146 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. IISC ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣಾ ಬೈರೇಗೌಡ ಎಲ್ಲರೂ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು‌. ನೀರಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ನೀರನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ನೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

