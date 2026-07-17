ETV Bharat / state

ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಜಿಬಿಎ)ದ ಚುನಾವಣೆ ಗಡುವು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಜಿಬಿಎ)ದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗಡುವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.

supreme-court-extends-deadline-for-conducting-elections-for-greater-bengaluru-authority
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat, ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ)ದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ನೀಡಲಾದ ಗಡುವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ.ಮೋಹನ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್‌ಐಆರ್) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಮತ್ತೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಯ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಈ ವಾದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೀಠ, "ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, 5 ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ವರೆಗೆ ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್​​ಐಆರ್​​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತನ್ನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಕಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ತಂದೆ ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಕಾರ

TAGGED:

GBA ELECTION
SUPREME COURT
ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ
BENGALURU
GREATER BENGALURU AUTHORITY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.