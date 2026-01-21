ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಕಾ ಜಾರಿ ರದ್ದು ವಿಚಾರ; ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಕಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
Published : January 21, 2026 at 9:39 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ (KCOCA) ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ್ ಎಂ.ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಸಂಚಿತ್ ಗರ್ಗ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟ್ಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಲುತ್ರಾ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, KCOCA ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅಪರಾಧವು ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿತು.
ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ರೋಹಟ್ಗಿ, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಂಡಂತವರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು MCOCAಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಗ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಲುತ್ರಾ ವಾದಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ರೋಹಟ್ಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಇದೊಂದು ಒಗಟಿನಂತಿದ್ದು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬುದು ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈ ತೀರ್ಪು ಜಾರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಿಂದ, ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಯು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇತರರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲುತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅರ್ಜಿ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, 'ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದ್ಧ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಕುರಿತು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026ರಂದು ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2025ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಕೊಲೆಯಾದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗದೀಶ್ ಇತರ ಸಹಚರರ ನಡುವೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದವಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಜೀವಭಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು, ಬಳಿಕ ಜುಲೈ 13, 2025ರಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಡಾ ಹಗರಣ: ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಆಯುಕ್ತ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ