ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಝುಂಜರವಾಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲ: ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ದಿನಸಿ, ರೊಟ್ಟಿ ವಿತರಣೆ
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ದಿನಸಿ ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಝುಂಜರವಾಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2026 at 3:13 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 36 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು–ಪುಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ರೈತರ ಹೋರಾಟ, ಈಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಝುಂಜರವಾಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ಇದೀಗ ಹತ್ತರಗಿ ಟೋಲ್ನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸದತ್ತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಝುಂಜರವಾಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಖಾದ್ಯ, ತೈಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಉದ್ಯಮಿ ಸತೀಶ್ ಹಜಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಬಿಸಿಲು-ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳಿ, ರೈತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಊಟ ಬಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಆಹಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
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ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ದರ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 60 ರೂ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ದರ ನಿಗದಿ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ, ರಾಜ್ಯದ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪುಣೆ-ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ, ಹತ್ತರಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಬುಧವಾರವೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈಲೂರಿನ ನಿಷ್ಕಲ ಮಂಟಪದ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕಿರೇಶ್ವರ ಮಠದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಕಲ್ಮಠದ ರಾಜಗುರು ಮಡಿವಾಳ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.