ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಸ ಹೆಕ್ಕುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದ ಒಂಟಿ ಪಯಣ: ನಾಗರಾಜ್ ಬಜಾಲ್ 'ಸ್ವಚ್ಛ ದಂಡಯಾತ್ರೆ'ಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎಸೆಯುವ ಕಸವನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವ ನಾಗರಾಜ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರ ಸ್ವಚ್ಛ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 16, 2026 at 7:14 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: 'ನಮ್ಮ ಕಸ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ' ಎಂಬ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಗೋಣಿಚೀಲ ಹಿಡಿದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯ ಕಸ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಏಕಾಂಗಿ ಪಯಣಿಗನೊಬ್ಬನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಜನ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಹಸಿರು ದಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಾಗರಾಜ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಕೊಡಗು ಗಡಿ ಭಾಗದ ಸಂಪಾಜೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛ ದಂಡಯಾತ್ರೆ (ಪಾದಯಾತ್ರೆ) ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ತಲುಪಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಜನ ಎಸೆಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಿಂದೆಯೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ: ನಾಗರಾಜ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಹೊಸತಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಡ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು 'ಕಸ ಎಸೆಯಬೇಡಿ' ಎಂಬ ಫಲಕವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಸಿರುದಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
15ರಿಂದ 20 ಟನ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ: ಸಂಪಾಜೆಯಿಂದ ಅರಂತೋಡು, ಸುಳ್ಯ, ಜಾಲ್ಸೂರು, ಕಾವು, ಪುತ್ತೂರು, ಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ತಮಗೆ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 15ರಿಂದ 20 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಂಗಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಂಪಾಜೆಯಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಎಸೆದ ತಿಂಡಿ ಪಟ್ಟಣ, ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ಗಳಂತಹ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ತಂದು ಎಸೆಯುವ ಹಸಿ-ಒಣ ಮಿಶ್ರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಜಾಲ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ತಂದ ಸಿರಿಂಜ್ ಡೈಪರ್: ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜನರು ಹಸಿ-ಒಣ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳು ಒಡೆದ ಗಾಜುಗಳು, ಹಳೆಯ ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿರಿಂಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಸಿರಿಂಜ್ ಚುಚ್ಚಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುವ ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಡೈಪರ್ಗಳು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಜಾಲ್.
ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ತಲುಪಿದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಜಾಲ್, ''ಕಳೆದ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಸ ಯಾರದ್ದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಬದಲಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ'' ಎಂದರು.
ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಮ್ಟೂರು ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯಲ್ ಲೋಬೋ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾಗರಾಜ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರು ಅಡ್ಯಾರ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಜಾಗೃತಿ ಪಲಕ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ಸಂಪಾಜೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಇಂತಹ ಕಳಕಳಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಬಜಾಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯನ್ನು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿಸದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ.
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