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ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ: ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಮ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಗಮದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

BENGALURU PHARMACEUTICAL COMPANY BLACKLIST ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ HIGH COURT SUPPLY OF POOR QUALITY PILLS
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 1:24 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡದ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದೆ.

ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐರನ್ (ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶದ) ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಸಿಎಲ್)ದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಜೈಪುರ ಮೂಲದ ‘ಬಯೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್‌ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಗಮದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಔಷಧ ಕಳಪೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡದ ಕಂಪನಿಯ ನಡೆ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಸಿಎಲ್ ನಿಗಮದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ನಿಗಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವು ಕೆಟಿಪಿಪಿ ನಿಯಮ 26ಎ ಅಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು 21.1(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘ಡಿಬಾರ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ’ ರಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಶಿಫಾರಸು ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೌಖಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ‘ಬಯೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಕಂಪನಿಯು 2023ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸುಮಾರು 46.45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 4.46 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ‘ಫೆರಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ + ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್’ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರಬರಾಜಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮರು-ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಸಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಟೆಂಡರ್‌ನ ನಿಯಮ 21.1(ಜಿ) ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದ ನಿಗಮವು, ಕಂಪನಿಯನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಂಪೆನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ನಿಯಮಗಳು, 2000ರ ನಿಯಮ 26ಎ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘ಡಿಬಾರ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ’ ರಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವರದಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.

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BENGALURU
PHARMACEUTICAL COMPANY BLACKLIST
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ
HIGH COURT
SUPPLY OF POOR QUALITY PILLS

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