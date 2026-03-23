ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ 14,767.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಮಂಡನೆ
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
Published : March 23, 2026 at 7:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ 14,767.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14,767.89 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 7.41 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಪ್ರಭೃತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು 14,760.49 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಪುರಸ್ಕೃತ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುವ 911.11 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಸಹ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ 13,856.79 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 5,735.80 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ನಿವ್ವಳ ನಗದು ಮೊತ್ತ 8,120.99 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಭವನೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು?
- ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 207.33 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 208.33 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 478.12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 221.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕ 106.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕ 112.16 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 735.97 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 125 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 33.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 34.74 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 663.91 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 311.59 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 433 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1,226 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 406.53 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 24.74 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 5,760 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 4.47 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್:
- ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆಗಳಿಗೆ 5.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ
- 2019, 2021ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಸಿಎಂ ಅವರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವೆಚ್ಚ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ವೋಲ್ವೋ-XC90 ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ.
- ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಕಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ 676 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಹಾವೇರಿ, ಹಾಸನ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಮಾವೇಶಗಳಿಗೆ 16.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ.
- ವಯನಾಡು ಭೂಕುಸಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ.
- ರಾಜ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠ, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ದಾವೋಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಿಯೋಗದ ಪ್ರವಾಸ ವೆಚ್ಚ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂದಾಜು.
- ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ 335 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಪಾವತಿಗೆ 1,025 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗೆ 159 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಯುವನಿಧಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು.
- ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ 5.1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ.
