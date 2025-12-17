ETV Bharat / state

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2025-26 ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಎರಡನೇ ಕಂತು 6,279.87 ಕೋಟಿ ರೂ.‌ ಮಂಡನೆ

ಸಿಎಂ‌ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು.

Belagavi Suvarna Soudha
ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 8:17 AM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: 2025-26 ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು 6,279.87 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಎಂ‌ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ 6,279.87 ಕೋಟಿ ರೂ‌ಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 23.46 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರಭೃತ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು 6,256.41 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪುರಸ್ಕೃತ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುವ 618.11 ಕೋಟಿ ರೂ‌. ಸಹ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.‌ ಇದರಲ್ಲಿ 2240.32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಪಾವತಿಗೆ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೆಚ್ಚ 348.36 ಕೋಟಿ ರೂ.: ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ 10 ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣ ಮರು ಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 348.36 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ನಿಗಮಗಳ ಹಣ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಮರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 348.36 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಮರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದಿಂದ 5 ಕೋಟಿ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ನಿಗಮದಿಂದ 5 ಕೋಟಿ, ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ 27 ಕೋಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ನಿಗಮದಿಂದ 10.36 ಕೋಟಿ, ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ನಿಗಮ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ರೂ., ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಿಗಮದ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂ., ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಗಮದ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 3 ಕೋಟಿ, ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ದ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 3 ಕೋಟಿ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 70 ಕೋಟಿ ರೂ., ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಿಂದ‌ 70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 348.36 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ 18.66 ಕೋಟಿ ರೂ.: ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲೂಕು/ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಮಾವೇಶದ ಆಯೋಜನೆಗಾಗಿ 18.66 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.‌

ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು:

  • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಹಾಯ ಧನಕ್ಕಾಗಿ 1015 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ಖಾಸಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ 7.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ಕಬ್ಬು ಬೆಳಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 50 ರೂ ಪಾವತಿಗೆ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
  • ದಾವೋಸ್​ನಲ್ಲಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯೋಗ ಭಾಗವಹಿಸಲು 10 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 23.5 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ತುಮಕೂರು ದಸರಾಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.
  • ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಸಭಾಪತಿಗಳು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು‌ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ವೆಚ್ಚ 14.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಗಾಗಿ 1.86 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸಂಸದೀಯ ಸಂಘದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ 3.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ವಿಧಾನಸಭೆ ಶಾಸಕರ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.

