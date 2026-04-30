ಬಿಸಿಲ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಳ : ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 20 ಹಾಸಿಗೆಯ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧ
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 20 ಹಾಸಿಗೆಯ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾರ್ಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 4:00 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ/ಮೈಸೂರು : ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಲಾ ಹತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು (ತಾಪಾಘಾತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು) ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉರಿವ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆಗೆ, ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಧಗೆಗೆ ಬಸವಳಿದ ಜನರು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾಪಾಘಾತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಸಿ (ಬಿಮ್ಸ್)ಗಳು ತುರ್ತುಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಐದು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಯಲ್ಲಾ ರಮೇಶ್ಬಾಬು, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಬಸರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ. ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 20 ಬೆಡ್ನ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ದೊಡ್ಡಸ್ಪತ್ರೆಯಾದ ಕೆ. ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 20 ಬೆಡ್ನ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾರ್ಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿಯಾದ ಡಾ. ಶೋಭ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಂತಾಗಿದೆ. ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ತರುವ ಸೆಕೆಗೆ ಜನರು ಬಸವಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾರ್ಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕೆ. ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾ. ಶೋಭಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '10 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಮೈಸುಡುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೂ ಉರಿಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ರೋಗಗಳು ಜನರನ್ನು ಕಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಕಾಲರಾ, ವಿಷಮಶೀತ ಜ್ವರ, ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ, ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕನ್ ಫಾಕ್ಸ್, ತಲೆ ಸುತ್ತು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಸನ್ಬರ್ನ್, ಸನ್ಟ್ಯಾನ್, ಸೋಲಾರ್ ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ, ಅಲರ್ಜಿ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೆರಿಗೆಗಳು, ತುಟಿಗಳ ಒಣಗುವಿಕೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗುವುದು, ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಡುವುದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಛತ್ರಿ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಬಹುದು. ದೇಹದ ತೇವಾಂಶ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ರವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಛತ್ರಿ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ತಲೆಗೆ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೈಲಾನ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಕ್ಷೇಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಕರಬೂಜ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಎಳನೀರು ಮುಂತಾದ ನೀರಿನಾಂಶ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅಧಿಕವಿರುವ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ. ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 20 ಬೆಡ್ ಸಿದ್ಧ : ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಕೆ. ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು 20 ಹಾಸಿಗೆಯ ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧ, ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 6-7 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ರಹಿತ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸುಸ್ತಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ಮಸಾಲೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಆದಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
