ಬಿಸಿಲೇಟಿಗೆ ಜನ ತತ್ತರ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳಗಳತ್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರ ದಾಂಗುಡಿ
ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಜನರು ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಈಜುಕೊಳದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 22, 2026 at 3:21 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 35, 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ತಾಪಮಾನ ಈ ವರ್ಷ 38, 39 ಡಿಗ್ರಿಯವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವರು ಕೊಡೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮುಖದ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿದರೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ಮರಗಳ ನೆರಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರಳು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಣಿವು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ದಾಂಗುಡಿ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವವೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈಜಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಮೂರು ಅಡಿ ಆಳದಿಂದ 5 ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳು ಈಜಕೊಳದ ಕಡೆ ಯುವಕರು ಈಜುಪ್ರಿಯರು ಮುಖಮಾಡುವುದೇ ಕಡಿಮೆ. 10 ತಿಂಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೇವಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಲತಾ.
"ಈಜುಕೊಳ ನಡೆಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಬರುವ ಅದಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೈಜನಿಕ್ ಆಗಿ ಈಜಕೊಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಜುಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರು ಜೀವರಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಆ ದಿನ ಈಜುಕೊಳದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜುಗಾರರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ನೀರು ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಜುಕೊಳದಿಂದಾಗಿ ಅವಘಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಜುಕೊಳಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಜುಕೊಳ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಲಕರು, ಯುವಕರು ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ನದಿಗಳು ಬರಿದಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲು ಹೋದವರು ಹಲವು ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಜುಕೊಳವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಈಜುಕೊಳಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರುಪಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜೀವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈಜುಪ್ರಿಯರು.
